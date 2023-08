Landtagswahlkampf: SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn kommt in die Region

Aktuell bekommen wir in der Region immer wieder Besuch von prominenten Politikern. Es sind schließlich nur noch ein paar Wochen bis zu Landtagswahl in Bayern und die Parteien stecken mitten im Wahlkampf. Heute (SA) ist der SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn in der Region unterwegs. Ab 10 Uhr könnt ihr ihn in Münchberg treffen. Da steht er an einem Infostand am Braunschweiger Hof. Am Mittag besucht Florian von Brunn das SPD-Sommerfest in Selb. Um 14 Uhr ist er mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla auf dem Saaleauenfest in Hof unterwegs. Am späten Nachmittag besichtigt von Brunn dann ein Wohnbauprojekt in Sparneck. Da ist unter anderem der SPD-Landtagskandidat Daniel Schreiner dabei.