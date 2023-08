Landtagswahlkampf: Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze im Landkreis Hof unterwegs

In wenigen Wochen steht in Bayern die Landtagswahl an – die Parteien stecken gerade also mitten im Wahlkampf. Deshalb habt ihr diesen Sommer auch gute Chancen, einen prominenten Politiker in der Region zu treffen. Heute ist zum Beispiel die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze im Landkreis Hof unterwegs. Am Mittag will sie mit der Landtagskandidatin Swanti Bräsecke-Bartsch in Lichtenberg durchs Höllental wandern. Danach ist sie in der „Wertschaft“ am Hofer Untreusee zu Gast. Später am Tag geht’s für Katharina Schulze dann weiter in die Region Bamberg.