Landtagswahlen 2023: Wer wird Kandidat der CSU im Hofer Land?

Nächstes Jahr werden bei den Landtagswahlen auch die Abgeordneten in unserer Region bestimmt. Unter anderem Klaus Adelt von der SPD tritt ja nicht mehr an. Bei der CSU im Hofer Land will der langjährige Abgeordnete Alexander König noch eine Legislatur in München antreten. Doch er bekommt wohl Konkurrenz. Laut Paul-Bernhard Wagner, Vorstand der CSU Hofer Land, gibt es einen zweiten Kandidaten: Den Lichtenberger Bürgermeister Kristan von Waldenfels. Delegierte der CSU aus Stadt und Landkreis Hof werden den Landtagskandidaten bestimmen, der letztlich für die Partei ins Rennen geht. Der Termin ist demnach auf den 25. November angesetzt.