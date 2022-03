Landtagswahlen 2023: König will erneut kandidieren

Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hat bereits vergangene Woche seinen Rückzug aus München angekündigt. Er will zur Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr den Weg für die jüngere Generation frei machen.

Sein Amtskollege der CSU, Alexander König, hätte nichts gegen eine weitere Amtszeit: Er stünde für eine weitere Kandidatur bereit. „Ich fühle mich fit, bin erfahren und kann die Interessen des Hofer Landes gegenüber der Staatsregierung als Mitglied der Regierungsfraktion am besten vertreten“…so König gegenüber Radio Euroherz. Allerdings müssen darüber noch die Kreisverbände der CSU in Stadt und Landkreis Hof abstimmen. Dem Vernehmen nach spricht aber nichts gegen König als Landtagskandidaten. König vertritt das Hofer Land bereits seit 1998 in München. Mit einer weiteren Amtszeit käme er dann auf 30 Jahre im Landtag.