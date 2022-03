Landtagswahlen 2023: Klaus Adelt tritt nicht mehr an

Nächstes Jahr sind Landtagswahlen in Bayern. Dann wird Klaus Adelt zehn Jahre Landtagsabgeordneter gewesen sein. Mehr Jahre kommen aber nicht mehr dazu. Wie der SPD-Politiker heute mitgeteilt hat, tritt er bei der Wahl nächstes Jahr nicht mehr an.

Nach der Wahl will Adelt auch in seiner Heimatgemeinde Selbitz und im Landkreis Hof aktiv bleiben. Als Erfolge sieht der 65-Jährige unter anderem die Förderoffensive Nordostbayern und ein Förderprogramm für kommunale Schwimmbäder. Laut Adelt seien viele gute Initiativen der Opposition von der bayerischen Regierung zunächst abgelehnt worden, um dann wenig später als eigene Anträge eingebracht und verabschiedet zu werden. Bis zur Wahl will sich der SPD-Politiker im Landtag weiter für den ländlichen Raum und strukturschwache Regionen einsetzen,