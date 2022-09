Landtagswahlen 2023: Die SPD-Kandidaten für Hof und Wunsiedel

In einem Jahr sind Landtagswahlen in Bayern und so langsam aber sicher schwören die Parteien sich auf den Wahlkampf ein. Ministerpräsident Markus Söder war in den vergangenen Wochen zum Beispiel in Hof und in Wunsiedel.

Fest steht schon jetzt, dass es einige Änderungen und neue Köpfe aus Oberfranken im Landtag geben wird: Die SPD-Landtagskandidaten Klaus Adelt und Inge Aures treten ja bekanntlich nicht mehr an. Die SPD-Kreisverbände Stadt Hof und Hofer Land schicken statt Adelt Daniel Schreiner ins Rennen. Seit dem Wochenende ist der Sparnecker Bürgermeister offiziell zum Landtagskandidat gekürt.

Für den Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel soll Holger Grießhammer aus Weißenstadt die Nachfolge von Inge Aures antreten. Das ist das Ergebnis der dortigen Stimmkreis-Konferenz der SPD am Wochenende.

Foto: Der Hofer SPD-Landtagskandidat Daniel Schreiner mit Klaus Adelt