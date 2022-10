Landtagswahlen 2023: AfD nominiert Koller für Stimmkreis Hof

Im kommenden Jahr ist wieder Landtagswahl in Bayern. Die Parteien bereiten sich schon jetzt darauf vor und stellen seit Wochen ihre Kandidaten auf.

Am Wochenende hat nun auch die AfD für Stadt und Landkreis Hof ihren Kandidaten nominiert: Der Helmbrechtser Stadtrat Oliver Koller möchte die Region in München vertreten. Die Mitglieder des AfD Kreisverbands Hof Stadt und Land haben Koller mit 100 Prozent der Stimmen zum offiziellen Landtagskandidaten nominiert. Er ist zudem Kreisrat, sitzt dabei im Arbeitskreis Umwelt und Klima und arbeitet dort mit an der Imagekampagne Hofer Land. Außerdem ist Koller AfD-Kreisvorsitzender und Verwaltungsrat der Kliniken Hochfranken.

Sein Parteikollege Detlef Scharf bewirbt sich als Direktkandidat für die Bezirkstagswahl. Scharf kommt aus Feilitzsch und ist zweiter Stellvertreter im Kreisvorstand des Hofer Kreisverbands der AfD. Den offiziellen Wahlkampf wollen die beiden zum Neujahrsempfang im Januar einläuten.

Foto: Symbolbild