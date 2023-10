Landtagswahl: LINKE-Landtagsabgeordnete wollen Diäten spenden

Kurz vor der Landtagswahl werben die Parteien nochmal kräftig um Stimmen. Die LINKE will zum Beispiel ihre Diäten spenden, sollte sie in den bayerischen Landtag gewählt werden. Diäten sind die Gehälter, die die Landtagsabgeordneten bekommen. Konkret will die LINKE einen Sozialfonds für Nothilfe einrichten. Dafür will sie jeden Monat 1000 Euro an Menschen in Notlagen spenden. Das schreiben die Landtagskandidaten aus den Stimmkreisen Hof und Wunsiedel/Kulmbach, Sebastian Engelhardt und Alexander Jäger, in einer aktuellen Mitteilung. Bei einer Fraktionsstärke mit zehn Abgeordneten kämen im Jahr so 600.000 Euro für Menschen in schwierigen Lebenslagen zusammen.