Landtagswahl in Bayern: Wahlplakate in Oberfranken beschädigt

In der vergangenen Nacht sind an mehreren Orten in Oberfranken Wahlplakate beschädigt worden. In Bayreuth am Wittelsbacher Ring brannte sogar ein Wahlplakat der FDP. Eine Streife hat die Flammen rasch löschen können. Den Schaden beziffert das Polizeipräsidium Oberfranken auf etwa 1.000 Euro.

Auf Wahlplakaten an der Berliner Brücke in Kulmbach haben Unbekannte Hakenkreuze auf die Gesichter von Politikern gemalt, in Höchstädt wurden Beleidigungen auf die Wahlplakate geschrieben und es gibt weitere Fälle auch in Coburg. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hat einen Zeugenaufruf gestartet. Wer Beschädigungen an Wahlplakaten beobachtet hat, kann das der örtliche Inspektion mitteilen oder der Kripo.