Landtagswahl in Bayern: Wahl-O-Mat geht an den Start

Welche Partei passt am besten zu meiner politischen Einstellung? Wem soll ich meine Stimme geben? Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Wer Hilfe bei seiner Stimmabgabe benötigt, kann ab heute Mittag (13.9.) den Wahl-O-Mat nutzen. Die Meinung der Oberfranken dazu – gespalten:

Eine Wahlempfehlung gibt der Wahl-O-Mat nicht ab. Stattdessen soll er lediglich seinen Usern zeigen, wo sie inhaltlich mit Parteien übereinstimmen… wie das bei den Direktkandidaten der Stimmkreise Hof und Kulmbach-Wunsiedel aussieht, könnt ihr bei uns im Kandidatencheck hören. Den bekommt ihr hier in voller Länge