Landtagswahl in Bayern: DGB Oberfranken will stärkere Renten zum Thema machen

Viele arbeiten den Großteil ihres Lebens und haben im Rentenalter trotzdem kaum Geld zum Leben. Der DGB Oberfranken will die Rente zum Thema bei der Landtagswahl machen. Auch in Stadt und Landkreis Hof liegen die Renten von Männern und Frauen deutlich unter der bayerischen Armutsgefährdungsschwelle. Auf der Gegenseite gibt es aber auch immer wieder Ökonomen und Lobbyisten, die Kürzungen bei der gesetzlichen Rente fordern. Der DGB Oberfranken fordert zum Beispiel, Minijobs konsequent umzubauen und sie sozial abzusichern. Langfristig soll es laut dem Gewerkschaftsbund eine Erwerbstätigenversicherung geben, in die auch Selbstständige und Politiker einzahlen. Das Rentenniveau müsse außerdem wieder deutlich auf mindestens 50 Prozent, so der DGB.