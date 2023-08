Landtagswahl in Bayern: 15 Parteien sind zugelassen

Die Landtagswahl rückt immer näher. Jetzt haben die Wahlkreisausschüsse in den Regierungsbezirken auch entscheiden, welche Wahlvorschläge zugelassen werden. Sie haben Vorschläge von insgesamt 15 Parteien zugelassen. Das sind drei weniger als bei der letzten Landtagswahl. In allen Regierungsbezirken zugelassen sind die CSU, die Grünen, die SPD, die Freien Wähler, die AfD, die FDP, die Linke sowie die ÖDP, dieBasis und die Bayernpartei. In Oberfranken nicht zugelassen sind dagegen die Vorschläge von der Partei Die PARTEI, die Tierschutzpartei, die V-Partei und die Partei der Humanisten.