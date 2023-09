Landtagswahl: Der Trend in Oberfranken geht zur Briefwahl

Sonntag in einer Woche ist Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern. Zeit für eine Zwischenbilanz, wie viele von euch per Briefwahl abstimmen:

Wie das Bayerisches Landesamt für Statistik mitteilt, wurden in Oberfranken schon fast 37 Prozent der Wahlscheine per Brief abgegeben. Bei rund 819.000 Stimmberechtigten Oberfranken sind das konkret etwa 302.000 Briefwähler. Das spiegelt in etwa den bayernweiten Trend von derzeit nahezu 38 Prozent Briefwählern wieder. Den genauen Anteil der Briefwähler kann aber erst nach der Wahl berechnet werden, wenn die offizielle Wahlbeteiligung feststeht.