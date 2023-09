Landtagswahl: Das sagt eine Soziologin zum Wahlplakat-Vandalismus

Erst gestern (19.9.) hat es wieder eine Meldung über ein angezündetes Wahlplakat gegeben, dieses Mal in Creußen im Landkreis Bayreuth. Laut der Polizei Oberfranken gibt es dieses Jahr mehr Meldungen von Wahlplakat-Vandalismus als noch 2018 bei der letzten Landtagswahl. Aber woran liegt das? Isabel Kusche, Professorin für Soziologie an der Uni Bamberg hat eine mögliche Erklärung. Das Wahlplakat sei eine Kommunikation, die in eine Richtung verlaufe. Das sei heutzutage recht untypisch. Bei Social Media hätten wir es mittlerweile mit mehrseitiger Kommunikation zu tun. Man könne also auf die Idee kommen, es handle sich um den Versuch, trotzdem etwas auf das Wahlplakat zu erwidern. Deswegen werde das mehr, so Isabel Kusche.