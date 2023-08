Die Menschen in der Region bekommen in den nächsten Tagen wichtige Post. Diese Woche gehen die Benachrichtigungen für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober zur Post. Bis etwa Mitte September sollte sie jeder Wahlberechtigte im Briefkasten haben. Bis zwei Tage vor der Wahl am 8. Oktober können Wahlberechtigte die Briefwahl-Unterlagen beantragen. Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln muss dann am Wahlsonntag um 18 Uhr beim Wahlamt oder der Gemeinde vorliegen.