Landtagswahl 2023: Schwache Grüne in Hochfranken

Welche Partei passt am besten zu meiner politischen Einstellung? Wem soll ich meine Stimme geben? Am 8. Oktober ist Landtagswahl in (…)

Landtagswahl in Bayern: Wahl-O-Mat geht an den Start

Wer nicht schon per Briefwahl gewählt hat, macht sich morgen auf den Weg ins Wahllokal. Neben dem bayerischen Landtag wählen wir in (…)

Bezirkswahl 2023: So funktioniert die Wahl

In weniger als drei Wochen wählen wir in Bayern einen neuen Landtag. Gleichzeitig steht am 08. Oktober auch die Bezirkswahl in (…)