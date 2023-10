Landtagswahl 2023: Holger Grießhammer von der SPD ist guter Dinge

8,4 Prozent – mit diesem einstelligen Wert hat die SPD ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Bayern eingefahren. In Hochfranken hat sie teilweise deutlich besser abgeschnitten.

Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn’s nicht klappt – so SPD-Kandidat Holger Grießhammer aus dem Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach am Wahlabend. Er zeigte sich optimistisch, über die Liste in den Landtag einzuziehen, immerhin war er Listenerster der SPD in Oberfranken. Daniel Schreiner im Stimmkreis Hof ist von den Rekordergebnissen seines Vorgängers Klaus Adelt weit entfernt, konnte aber mit 12 Prozent auch ein besseres Ergebnis erzielen, als die SPD bayernweit. Beide führen das schlechte Abschneiden der Partei darauf zurück, dass im Wahlkampf überwiegend bundespolitische Themen eine Rolle gespielt hätten wie die Migration oder das Heizungsgesetz. Damit hätten die politischen Konkurrenten Stimmung gegen die Ampel gemacht.

Daniel Schreiner, der für die SPD im Stimmkreis Hof zur Landtagswahl angetreten ist