Landtagswahl 2023: Ergebnisse in Hochfranken

Es ist ein starker Einstand als Landtagsabgeordneter. Der noch recht junge Kristan von Waldenfels von der CSU konnte sich am Abend mit 49,6 Prozent der Erststimmen im Stimmkreis Hof durchsetzen und zieht somit für fünf Jahre in den Landtag ein. Das genaue Gegenteil ist bei der SPD der Fall. Konnte Klaus Adelt bei der Wahl vor fünf Jahren noch das beste Erstimmen-Ergebnis in Bayern erzielen, kam Daniel Schreiner nur auf 12,0 Prozent. Der AfD-Kandidat Oliver Koller erzielte das zweitbeste Ergebnis mit 17,7 Prozent.

Und hier noch die Ergebnisse der weiteren Kandidaten:

Thomas Schinner, Freie Wähler: 8,6 Prozent

Swanti Bräsecke-Bartsch, Grüne: 6,0 Prozent

Sebastian Schaller, FDP: 2,0 Prozent

Sebastian Engelhardt, Die Linke: 1,6 Prozent

Im Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach sind dagegen bekannte Gesichter angetreten – und konnten erneut punkten. Martin Schöffel von der CSU konnte sein Direktmandat verteidigen und erreichte mit 39,2 Prozent sogar ein leicht besseres Ergebnis als 2018. Rainer Ludwig von den Freien Wählern konnte vom Zuwachs der Partei profitieren und erreicht mit 18,6 Prozent das zweitbeste Ergebnis. Direkt dahinter folgt der AfD-Kandidat Georg Hock mit 17,3 Prozent. Holger Grießhammer von der SPD kommt mit 12,8 Prozent auf den vierten Platz.

Und hier noch die Ergebnisse der weiteren Kandidaten:

Magdalena Pröbstl, Grüne: 6,5 Prozent

Claus Ehrhardt, FDP: 1,5 Prozent

Alexander Jäger, Die Linke: 1,5 Prozent