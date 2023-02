Landtags- und Bezirkstagswahlen 2023: Wer geht für die oberfränkische CSU ins Rennen?

In Bayern stehen in diesem Jahr die Landtags- und Bezirkstagswahlen an. Wie die Kandidatenliste für den CSU-Bezirksverband Oberfranken aussehen wird, soll sich heute entscheiden. Dazu findet ab 10 Uhr eine Wahlkreisdelegiertenversammlung auf Kloster Banz in Bad Staffelstein statt. Die oberfränkische CSU will dabei den Wahlausschuss bilden und die Wahlkreislisten für die Landtags- und Bezirkstagswahl aufstellen. Außerdem soll’s bei der Versammlung um Zukunftsperspektiven für Bayern und Oberfranken gehen.