Landtags- und Bezirkstagswahl: Jäger und Greim für DIE LINKE nominiert

In zahlreichen Branchen streiken die Beschäftigten derzeit für eine bessere Bezahlung angesichts explodierender Preise – auch in Oberfranken kommt es diese Woche noch zu Warnstreiks. Die Stunde DER LINKEn könnte man meinen. Denn deren Wahlkampfthemen sind soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung sozialer Benachteiligung. Zwei engagierte Gewerkschafter schickt DIE LINKE Oberfranken Ost auch im Herbst zur Landtags- und Bezirkstagswahl für den Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach ins Rennen. Alexander Jäger aus Selb ist Landtagskandidat. Der 33-Jährige ist Maschinenbautechniker. Für die Bezirkstagswahl tritt Oswald Greim an. Der 68-Jährige ist Kreisrat im Landkreis Kulmbach und kommt aus Marktleugast. Dort hat jüngst auch die Aufstellungsversammlung stattgefunden.