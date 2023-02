Landtags- und Bezirkstagswahl: DIE LINKE stellt Kandidaten für Hof auf

Am 8. Oktober ist in diesem Jahr Wahltag in Bayern. Dann gehts für die Euroherz-Region darum, wer Hof und Wunsiedel im Landtag in München vertritt und wer im oberfränkischen Bezirkstag mitreden darf. Für den Stimmkreis Hof haben SPD, CSU, Grüne, FDP, AfD und Die Franken bereits ihre Kandidaten festgelegt. DIE LINKE Oberfranken Ost zieht nun nach: Sie will Sebastian Engelhardt aus Hof in den Wahlkampf schicken. Der 22-Jährige ist Elektroniker für Betriebstechnik und Direktkandidat für den Landtag. Der Hofer Thomas Hermann tritt zur Bezirkstagswahl an. Er ist 39 Jahre alt und Sozialpädagoge. Als Schwerpunkt im Wahlkampf hat sich DIE LINKE die Themen soziale Gerechtigkeit und Bekämpfung sozialer Benachteiligung gesetzt. Durch die explodierenden Preise würden nämlich gerade Menschen mit geringem Einkommen zusätzlich benachteiligt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Sebastian Engelhardt:

„In den Medien wird viel vom Fachkräftemangel gesprochen. Doch die meisten Menschen machen die Erfahrung, dass nichts getan wird, um ihren Arbeitsplatz attraktiver für neue Kolleginnen und Kollegen zu machen. Stattdessen müssen sie erdulden wie die zusätzliche Belastung auf sie abgewälzt wird. Dafür, dass solche Probleme in den Fokus der Politik kommen, setze ich mich ein.“

Thomas Hermann:

„Bei einerseits stets knappen Kassen und nicht enden wollender Bürokratie im sozialen Bereich muss weiterhin intensiv an bisher mäßig erfolgreich umgesetzten Themen wie Inklusion und an passgenauen und anwendbaren Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen gearbeitet werden. Auch die bessere psychiatrische Versorgung kann nicht beim Bau von Bettenhäusern enden. Prävention und lokalere Versorgungsstrukturen sind auszubauen.