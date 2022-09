Landtags- und Bezirkstagswahl 2023: Nominierungsversammlungen der SPD für Hof und Wunsiedel/Kulmbach

Im kommenden Jahr steht in Bayern die Landtagswahl an. Erst kürzlich hatte die SPD-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach Inge Aures angekündigt, im nächsten Jahr nicht mehr für den Landtag zu kandidieren. Ihr Nachfolger soll der SPD-Kreisvorsitzende und Bezirksrat Holger Grießhammer werden. Als Direktkandidat für den oberfränkischen Bezirkstag ist der Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann vorgeschlagen worden. Bei der Stimmkreiskonferenz der SPD heute in Bad Berneck sollen die Landtags- und Bezirkstagskandidaten offiziell gewählt und nominiert werden. Auch für den Stimmkreis 406 Hof findet heute die Nominierungsversammlung statt. Sie startet um 11 Uhr in Geroldsgrün.