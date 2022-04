Landtag will Haushalt 2022 beschließen: 71 Milliarden Euro

Nach dreitägigen Haushaltsberatungen will der Landtag am Donnerstagnachmittag den Etat fürs laufende Jahr beschließen. Er hat ein Volumen von 71,1 Milliarden Euro.

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der andauernden Corona-Krise ist es ein Haushalt mit Ungewissheiten und Fragezeichen: Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte schon zum Beginn der Beratungen am Dienstag gewarnt, die finanziellen Folgen des Kriegs könne aktuell noch niemand überblicken. Klar sei aber, dass man die Folgen in den Haushalten in ganz Europa spüren werde.

In den 71,1 Milliarden Euro sind sogenannte Kreditermächtigungen von 5,8 Milliarden Euro enthalten – weshalb die Schuldenbremse formal noch einmal außer Kraft gesetzt werden muss. Allerdings wird der vom Landtag im Jahr 2020 gebilligte Kreditrahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie von maximal 20 Milliarden Euro eingehalten. Denn im ersten Jahr war nur ein Teil dieser Summe gebraucht worden – der Rest wurde erst ins Jahr 2021 und dann ins Jahr 2022 «mitgenommen».

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hatte seine Kritik an der Höhe der Neuverschuldung wegen Corona zuletzt noch einmal erneuert. In seinem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht hinterfragt der ORH, ob die Neuverschuldung im geplanten Umfang nötig ist und ob wirklich nur Dinge damit finanziert werden, die mit der Corona-Krise direkt in Zusammenhang stehen. Auch die Opposition hatte wiederholt kritisiert, dass Teile der sogenannten Hightech Agenda Plus und eines Corona-Investitionsprogramms über neue Kredite finanziert würden.

Um den Etat zu decken, sollen laut Füracker voraussichtlich 2,9 Milliarden Euro aus der Rücklage entnommen werden. Und darüber hinaus hätten die Ressorts insgesamt 700 Millionen Euro eingespart.

Größter Brocken im Haushalt sind – wie immer – die Bildungsausgaben, die in diesem Jahr mit 24,7 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen liegen bei 5,6 Milliarden Euro.