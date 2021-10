Landtag löst sich nicht auf: Volksbegehren krachend gescheitert

Den Landtag auflösen und schnelle Neuwahlen – das ist das Ziel eines Volksbegehrens gewesen, das vor allem sogenannte Querdenker und die AfD unterstützt haben. Das Ergebnis ist eindeutig. Innerhalb von zwei Wochen haben sich in Bayern nur gut 204 000 Menschen in den Rathäusern eingetragen – nötig gewesen wäre eine Million. Das ist eine Beteiligung von 2,1 Prozent, teilte der Landeswahlleiter mit. Damit hat das Volksbegehren das Ziel mehr als deutlich verfehlt.

Auch eine Stichprobe von Radio Euroherz in der Region bestätigt die niedrige Beteiligung. In Hof haben sich gerade mal 1,5 Prozent der Berechtigten eingetragen, in Selb waren es 1,8 Prozent.

Selbst das letzte Volksbegehren zur Wahlfreiheit zwischen acht- und neunjährigem Gymnasium, das 2014 gescheitert ist, hatte mit 2,9 Prozent eine höhere Beteiligung.