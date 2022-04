Landtag beendet Berufseinstiegsbegleitung: Kritik kommt von Klaus Adelt

Das Arbeitsleben ist für Schüler wie eine neue Welt. Um sie darauf vorzubereiten, hat es in Bayern bisher die sogenannte Berufseinstiegsbegleitung gegeben. In Stadt und Landkreis Hof hatten pro Jahr rund 60 Jugendliche davon profitiert. Jetzt hat der Bayerische Landtag das Programm aber beendet. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hält wenig von diesem Schritt. Vielen jungen Menschen werde damit eine echte Chance verwehrt, so Adelt in einer Mitteilung. Er beklagt die Kurzsichtigkeit in Anbetracht des Fachkräftemangels. Die Staatsregierung war nicht bereit, weiterhin einen Teil der Kosten für das Programm zu übernehmen. Das hätte das Land etwa 10 Millionen Euro gekostet. Adelt fordert, diese Entscheidung wieder rückgängig zu machen.