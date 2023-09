Landschaftskrippen hautnah erleben: Virtual Reality Projekt in Marktredwitz

Der Herbst steht vor der Tür und es ist nicht mehr so lange bis zur Adventszeit. Schon seit dem 19. Jahrhundert gibt es in Marktredwitz die Tradition der Landschaftskrippen. Das Egerland-Museum Marktredwitz hat über 200 Figuren, Gebäude und Objekte digitalisiert und 3D-Modelle erstellt. So ist es möglich mit einer Virtual Reality Brille, die Landschaftskrippen ganz neu zu erleben. Ihr befindet euch dann quasi mitten in der virtuellen Landschaft. Die VR-Krippe des Egerland-Museums soll künftig auch zu Schulen, Dorfgemeinschaften, und zu Vereinen kommen. Ihr könnt die Marktredwitzer Landschaftskrippe aber auch im Museum selbst anschauen.