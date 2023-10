Landschaftsgondeln: Offizielle Einweihung in Bischofsgrün

Der Ochsenkopf bekommt auf der Nord- und der Südseite eine neue Seilbahn. Die alten Gondeln werden aber nicht einfach so weggeschmissen. Ihr könnt sie zum Beispiel für zuhause kaufen. Ein paar Gondeln sind aber auch für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Diese neuen „Landschaftsgondeln“ stehen in Bischofsgrün und Wülfersreuth. Ab 15.30 Uhr findet an der Maria Alm in Bischofsgrün die offizielle Einweihungsfeier statt. Ab 17 Uhr geht es in Bischofsgrün mit den Oberfränkischen Nordischen Meisterschaften in der Ochsenkopfschanzenarena weiter. Der Wettbewerb beginnt mit den Spezial- und Kombinationsspringen auf allen drei Skisprunganlagen.