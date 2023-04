Landschaft dauerhaft sichern: Ausschreibung für Beweidung der Waldnaabaue läuft

In Deutschland gibt es nur noch ganz wenige Auenlandschaften, die noch in ihrem natürlichen Zustand sind. Eine davon ist die Waldnaabaue im Landkreis Tirschenreuth. Der Landkreis schützt die Landschaft schon seit mehr als 20 Jahren im Rahmen eines Naturschutzgroßprojekts. Um die Landschaft dauerhaft zu sichern, soll sie nun neu beweidet werden. Der Landkreis Tirschenreuth hat dafür ein Projektmanagement ausgeschrieben und an ein Büro aus Jena vergeben. Jetzt folgt die Ausschreibung für die Beweidung der etwa 200 Hektar großen Wilden Weide. Die ersten Tiere sollen schon im Sommer auf der Waldnaabaue weiden. Die Fläche soll dann Stück für Stück erweitert werden.