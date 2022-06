Landratswahlen im Vogtlandkreis: Startschuss für Briefwahl gefallen

Wer wird Nachfolger von Rolf Keil als Landrat des Vogtlandkreises. Diese Frage wird im 2. Wahlgang entschieden. Da treten Favorit Thomas Hennig von der CDU, Roberto Rink von der AfD und Janina Pfau von der Linken an. Am 3. Juli findet die Wahl statt und auch bei diesem Wahlgang ist natürlich Briefwahl möglich. Über 8.000 Briefwahlunterlagen hätten die Mitarbeiter des Bürgerbüros der Plauener Stadtverwaltung in den letzten Tagen vorbereitet und zum Großteil versendet, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Diejenigen, die schon beim ersten Wahlgang am 12. Juni per Brief gewählt haben, bekommen nun erneut automatisch Briefwahlunterlagen. Aber bis 1. Juli könnt ihr auch noch Briefwahl beantragen. Wahltag ist der 3. Juli, also Sonntag in einer Woche.