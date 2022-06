Landratswahl: Vogtlandkreis wählt Nachfolger von Rolf Keil

Am Sonntag wählt das Vogtland seinen neuen Landrat oder seine neue Landrätin. Der Kreiswahlausschuss hat fünf Kandidaten zugelassen. Das sind Thomas Hennig von der CDU, Roberto Rink von der AfD, Janina Pfau von den Linken, Thomas Fiedler von der SPD und der parteiunabhängige Kandidat Uwe Drechsel. Sollte keiner der fünf Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, folgt am 3. Juli ein zweiter Wahlgang. Wie die Stadt heute mitteilt, werden allein in Plauen ca. 450 Wahlhelfer und 80 Hilfskräfte im Einsatz sein. 16 Prozent der Wahlberechtigten hätten schon ihre Briefwahlunterlagen beantragt. Wer sein Kreuz nicht zuhause macht, der kann am Sonntag bis 18 Uhr in einer der 46 Wahlbezirke wählen gehen.