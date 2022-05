Landratswahl im Vogtland: Wahlbenachrichtigungen gehen raus

In knapp einem Monat steht im Vogtland die Landratswahl (12. Juni) an. Dann sind die Wahlberechtigten aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Landrat Rolf Keil zu wählen. Wie die Stadt Plauen nun mitteilt, sollten in den nächsten Tagen die Wahlbenachrichtigungen bei euch ankommen. Bis 22. Mai sollen diese zugestellt sein. Ab heute funktioniert dann auch der QR-Code, damit ihr Briefwahlunterlagen beantragen könnt – falls ihr nicht vor Ort in die Wahlkabine gehen wollt. Mehr zur Landratswahl im Vogtlandkreis, zum Beispiel über die Kandidaten, findet ihr hier.

(Symbolbild)