Landratswahl im Vogtland: Das sind die Kandidaten bis jetzt

Wer wird Nachfolger von Rolf Keil im Vogtlandkreis? Der CDU-Landrat tritt am 12. Juni bei den Landratswahlen im Vogtlandkreis nicht nochmal an. Die CDU schickt den Klingenthaler Bürgermeister Thomas Hennig ins Rennen. Auch der unabhängige Kandidat Uwe Drechsel hat schon seine Kandidatur bekanntgegeben. Die AfD schickt Roberto Rink ins Rennen. Er gehört eigentlich der rechtskonservativen Deutschen Sozialen Union an.

Die vogtländische Linke hat auch eine Bewerberin vorgestellt. Die Kreisvorsitzende Janina Pfau wird für die Partei ins Rennen gehen. Das berichtet die Freie Presse.

Die anderen Parteien haben offenbar noch keine Kandidaten aufgestellt. Aus der SPD heißt es, es könnte Mitte bis Ende des Monats soweit sein.