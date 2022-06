Landratswahl im Vogtland am Sonntag: Stadt Plauen sucht nach Wahlhelfern

Wer wird in Zukunft das Amt des Landrats im Vogtlandkreis besetzen? Diese Frage soll der zweite Wahlgang am Sonntag (03. Juli) beantworten. Dabei treten Thomas Hennig von der CDU, Roberto Rink von der AfD und Janina Pfau von den Linken an. Auch bei diesem Wahlgang ist wieder Briefwahl möglich, die könnt ihr noch bis zum Freitag (01. Juli) beantragen. Damit die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, sucht die Stadt Plauen aktuell noch nach Wahlhelferinnen und Walhelfern, die in den 46 Plauener Wahlbezirken die Wahlhandlungen leiten und das jeweilige Wahlergebnis feststellen. Die Helferinnen und Helfer sind ehrenamtlich tätig und bekommen eine Aufwandsentschädigung von der Stadt Plauen.

Kontakt: 03741 291-1178 oder 03741 291-1022