Landratsamt Wunsiedel: Mitarbeiter ab Juli in Überschwemmungsgebieten unterwegs

Wenn es bei uns mal regnet, dann können ganz schöne Wassermassen runterkommen. Teilweise sind sogar Überschwemmungen die Folge. Das Landratsamt in Wunsiedel will die Anwohner in besonders gefährdeten Gebieten deshalb über die neuen Schutzvorschriften informieren. Diese Gebiete befinden sich in der Nähe von Gewässern, wie zum Beispiel dem Fluss Röslau oder dem Selbbach. Ab Juli werden die Mitarbeiter des Landratsamts auf die betroffenen Anwohner zugehen und sie zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen befragen. Dabei geht es besonders um Heizölanlagen und deren Nachrüstung. Die Mitarbeiter werden einen entsprechenden Dienstausweis vorzeigen. So erkennt ihr, dass es sich nicht um Betrüger handelt.

(Symbolbild)