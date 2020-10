Landratsamt Wunsiedel: Haupteingang wird verlegt

Wer in den kommenden Wochen ins Landratsamt Wunsiedel möchte, kommt nur über einen provisorischen Eingang von der Jean-Paul-Straße aus rein. Grund dafür ist die Erneuerung des Eingangs zu den Sitzungssälen, gegenüber der Fichtelgebirgshalle. Nur über diesen sind die Besucher in den vergangenen Wochen ins Landratsamt gekommen. Die laufende Sanierung des Gebäudes geht gut voran. Beide Sitzungssäle sind bereits fertig, jetzt geht es unter anderem mit der Cafeteria weiter. Da der provisorische Eingang nicht barrierefrei ist, werden Besucher mit körperlichen Einschränkungen gebeten, bereits bei Terminabsprache um Hilfe zu fragen. Die Arbeiten am Eingang sollen in wenigen Wochen fertig sein.