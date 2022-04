Landratsamt Wunsiedel: Digitalisierungsbeauftragte nimmt Arbeit auf

Der Gang ins Rathaus oder ins Bürgeramt bleibt uns meistens nicht erspart, weil wir irgendein Formular ausfüllen müssen. Online geht aktuell nur das Wenigste. Der Landkreis Wunsiedel will die Digitalisierung in der Verwaltung jetzt weiter vorantreiben. Dazu hat die Digitalisierungsbeauftragte Anika Schneider ihre Arbeit aufgenommen. Die 28-Jährige befasst sich im Moment damit, das Onlinezugangsgesetz umzusetzen. Auf diese Weise sollen Verwaltungsanträge in Zukunft online zugänglich sein. Davon sollen nicht nur die Bürger, sondern auch Unternehmen profitieren. Für die Verwaltungsmitarbeiter wird unterdessen eine sogenannte E-Akte konzeptioniert. Sie soll als digitaler Ablageort für alle relevanten Inhalte eines Verwaltungsvorgangs dienen.