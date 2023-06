Landratsamt Wunsiedel: Digitale Terminvereinbarung der Führerscheinstelle startet

In der Führerscheinstelle im Landratsamt Wunsiedel müsst ihr nicht mehr Schlange stehen. Ab heute könnt ihr vorher online nämlich einen Termin vereinbaren. Ihr könnt euch also euren Wunschtermin aussuchen. Im Anschluss bekommt ihr per Mail eine Bestätigung, damit ihr den Termin auch nicht vergesst. Wenn ihre euren Führerschein verloren habt oder er geklaut wurde, könnt ihr auch weiterhin ohne Termin vorbeikommen. Ab sofort könnt ihr außerdem auch per EC-Karte bezahlen. Den Link zum Buchungsportal findet ihr hier.