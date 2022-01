Landratsamt Wunsiedel: Ab heute gilt die 3G-Regel

In den meisten Behörden ist es schon normal, dass man ohne einen 3G-Nachweis nicht reinkommt. Auch das Landratsamt in Wunsiedel setzt jetzt eine entsprechende Empfehlung des Bayerischen Gesundheitsministeriums um. Im Landratsamt und in der Zulassungsstelle gilt ab sofort die 3G-Regel. Zutritt haben also nur Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft, davon genesen oder aktuell negativ getestet sind. Schüler müssen lediglich den Schülerausweis als Nachweis vorlegen, weil sie sich in der Schule ohnehin regelmäßig testen. Zudem gilt weiter bei allen Terminen die FFP2-Maskenpflicht, heißt es aus dem Landratsamt.

Im Landratsamt Hof gilt ab morgen (DI) 3G für Besucher. Außerdem solltet ihr euren Besuch vorher anmelden. Nur bei der Zulassungsstelle braucht es keinen Termin.