Landratsamt warnt: Gefälschte Briefe zur Flüchtlingsaufnahme

Das Landratsamt Ansbach warnt vor vermeintlich offiziellen Briefen, in denen Bürger dazu verpflichtet werden sollen, geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Der Behörde sei ein Schreiben bekanntgeworden, in der von einer «Anweisung» des Landratsamtes die Rede gewesen und das mit «Bundesamt für Flüchtlinge und Migration» gezeichnet gewesen sei. «Solche Schreiben entbehren nicht nur jeglicher sachlichen Grundlage, sie erfüllen womöglich auch Straftatbestände», teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Die Behörde werde Anzeige erstatten. Potenzielle weitere Empfänger sollten sich bitte melden.