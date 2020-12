Landratsamt Hof bekommt Hauptanschluss: Heute nur bis Nachmittag erreichbar

Dass jemand nicht erreichbar ist, ist in der heutigen Zeit eher selten. Dem Landratsamt in Hof wird es heute (MO) aber zeitweise so gehen. Die Behörde bekommt einen neue Hauptanschluss. Deshalb sind sämtliche Fachbereiche heute nur bis 16 Uhr 30 erreichbar. Weder Mails noch Anrufe gehen danach durch. Auch die Außenstellen des Landratsamtes – wie zum beispiel das Gesundheitsamt – sind davon betroffen. Ab morgen (DI) um halb sieben sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren. Am Mittwoch, den 16. Dezember ist das Landratsamt dann aber erneut nur bis halb fünf erreichbar.