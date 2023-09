Es war sein Wahlversprechen. Der vogtländische Landrat Thomas Hennig wollte regelmäßig mit den Bürgern im Landkreis ins Gespräch kommen. Dieses Versprechen hat er auch gehalten. Im vergangenen Jahr hat die Dialogreihe „Landrat Hennig Direkt“ bereits viermal stattgefunden. Dieses Jahr wird sie fortgesetzt. Die dritte Gesprächsrunde in diesem Jahr findet am Abend in der Musikhalle in Markneukirchen statt. Beginn ist um 19 Uhr.