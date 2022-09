„Landrat Hennig Direkt“: Erstes Bürgergespräch im Vogtlandkreis

„Ich möchte Bürgernähe leben“ – mit diesen Worten hatte sich der neue Landrat des Vogtlandkreises, Thomas Hennig, bereits in seiner ersten Videoansprache an die Menschen im Vogtland gewandt. Diese Ankündigung will er nun auch in die Tat umsetzen. Unter dem Motto „Landrat Hennig Direkt“ findet heute (27.09.) um 19 Uhr ein Bürgergespräch im kleinen Saal des Reichenbacher Neuberinhauses statt. Dort haben die Menschen die Möglichkeit, Fragen und Anliegen mit Landrat Hennig zu besprechen. Bis zum Ende des Jahres soll es noch drei weitere Termine für Bürgersgespräche im Vogtland geben.

04.10.2022 – 19 Uhr, Foyer der Schloss Arena, Auerbach

06.10.2022 – 19 Uhr, Musikhalle, Markneukirchen

11.10.2022 – 19 Uhr, Kleine Bühne des Theaters, Plauen