Landrat Grillmeier: Özdemir soll nach Tirschenreuth kommen

Seit Anfang Dezember ist Grünen-Politiker Cem Özdemir neuer Bundeslandwirtschaftsminister. Bekannt geworden sind vor allem die Bilder als Özdemir nach der Amtsübernahme in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war. Dies sei ein E-Bike eines Herstellers aus Waldershof im Landkreis Tirschenreuth gewesen. Das nennt jetzt Landrat Roland Grillmeier als Anlass, den Bundesminister in den oberpfälzischen Landkreis einzuladen. Er könne sich nicht nur den Fahrradhersteller ansehen sondern auch die Region, die von kreativer Landwirtschaft geprägt sei. Die erste Terminanfrage an Özdemir sei wegen Zeitmangels des Ministers verschoben worden. Grillmeier hält aber weiter an der Einladung fest.