Landleben auf Probe: Infoveranstaltung für interessierte Kommunen

Die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv sucht eine neue Modellkommune für das Erfolgs-Projekt „Landleben auf Probe“. Es geht um eine Stadt oder Gemeinde, in der zehn Großstädter wieder das Leben und Arbeiten im ländlichen Raum kennenlernen können. Die erste Auflage in Nordhalben im Landkreis Kronach war bereits ein Erfolg. Für interessierte Kommunen gibt es heute (16 Uhr) und am Donnerstag-Nachmittag (14 Uhr) eine kostenlose Online-Infoveranstaltung. Bewerben können sich interessierte Städte und Gemeinden noch bis zum 17. November. Sie müssen über einen voll ausgestatteten Co-Working-Space und genügend modernen Wohnraum verfügen.

Anmeldung unter info@demografie-oberfranken.de