Landleben auf Probe in Nordhalben: zehn Großstädter leben für zwei Monate im Kronacher Land

Das Großstadtleben in Berlin, Stuttgart oder Hamburg gegen zwei Monate in Nordhalben im Landkreis Kronach tauschen. Das machen zehn Leute seit Anfang Juni beim Landleben auf Probe von Oberfranken Offensiv. Für zwei Monate bekommen sie Wohnraum und einen Co-Working Place gestellt. Nach Feierabend werden die Großstädter auch noch dazu ermutigt, sich zu vernetzen, entweder untereinander oder mit den Nordhalbenern. Geplant ist in den zwei Monaten auf jeden Fall, dass die Städter mehrere Leerstände besichtigen und in Workshops gemeinsam mit den Anwohnern Konzepte entwickeln, wie man die Räume nutzen könnte. Oberfranken Offensiv will mit dem Projekt zeigen, dass ein modernes und dezentrales Arbeiten in Oberfranken möglich ist und so die Region attraktiver für alle machen, die aufs Land ziehen wollen aber eine Arbeitsstelle in der Großstadt haben.