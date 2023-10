Landleben auf Probe gibts 2024 wieder: Gemeinden können sich als Standort bewerben

Das „Landleben auf Probe“ geht in eine zweite Runde. Bei dem Projekt haben zehn Großstädter einige Wochen lang das Leben und Arbeiten in Nordhalben im Landkreis Kronach ausprobiert. Durch die Resonanz in den Medien hat das Projekt genau den Effekt gehabt, den sich die Macher von Oberfranken offensiv gewünscht haben. Bezirkstagspräsident Henry Schramm:

Nächstes Jahr im Juni sollen also nochmal zehn ortsgebundene Arbeitnehmer, Selbständige, Startup-Gründer oder auch Studenten in eine oberfränkische Gemeinde eingeladen werden. Auf der anderen Seite können sich aber auch Städte und Gemeinden darum bewerben, Standort zu werden.

Bewerbungen sind hier möglich.

Für interessierte Kommunen findet am Montag, den 06.11.2023 um 16:00 Uhr und Donnerstag, den 09.11.2023 um 14:00 Uhr jeweils eine kostenlose und unverbindliche Online-Infoveranstaltung statt. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter: info@demografie-oberfranken.de