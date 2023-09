Landleben auf Probe: Erfolgsprojekt soll verlängert werden

Das Projekt „Work.Land.Life – Landleben auf Probe“ soll ausgebaut werden. Das hat Oberfranken Offensiv bei der Jahrestagung des Demografie-Kompetenzzentrums Oberfranken – kurz DemKo –bekanntgegeben. Die Neuauflage des Projekts wird gerade konzipiert und soll im Herbst vorgestellt werden.

Bezirkstagspräsident Schramm betonte noch einmal den großen Erfolg von Landleben auf Probe in Nordhalben, wo zehn Menschen aus der Großstadt für zwei Monate gelebt und gearbeitet haben. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war für Schramm das Kümmern um die Probewohner, also das aktive Einbinden in das Gemeinde- und Vereinsleben – und dass es eine Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Probeaufenthalt gab.

Das DemKo baut derzeit einen neuen Willkommensservice auf. Das soll auch anderen Kommunen helfen, eigene Kümmerer für ähnliche Projekte zu installieren.