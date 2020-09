Landkreistags-Chef Bernreiter: Ärztemangel bei Ämtern

München (dpa/lby) – Der Präsident des bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), fordert eine bessere Bezahlung für Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. So könne der Personalmangel aufgefangen werden, sagte er im Bayerischen Rundfunk am Dienstag. Fast jedes Gesundheitsamt habe 20 neue Stellen bekommen, von denen 80 Prozent besetzt seien. «Aber die ärztlichen Stellen fehlen, und die haben vorher schon gefehlt, wir haben unbefristete Stellen, die seit zwei Jahren nicht besetzt sind, weil keine Ärzte am Markt sind.»

Bernreiter, Landrat im niederbayerischen Landkreis Deggendorf, forderte für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst eine Quote – ähnlich wie bei den Landärzten. «Das dauert natürlich, von heute auf morgen werden wir weiter im ärztlichen Bereich Probleme haben.»