Landkreistag: Landräte sind an Recht und Gesetz gebunden

Der Deutsche Landkreistag hat nach der Landratswahl in Sonneberg daran erinnert, dass alle Landrätinnen und Landräte an Recht und Gesetz gebunden seien. «Als Wahlbeamter ist Herr Sesselmann auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet», erklärte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager laut Mitteilung am Sonntag. «Wir nehmen das heutige Wahlergebnis zur Kenntnis.»

Weiter sagte er: «Wir wünschen ihm gutes Gelingen bei seiner verantwortungsvollen Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und eine konstruktive und zielführende Zusammenarbeit mit dem Kreistag.» Der Landkreis müsse handlungsfähig bleiben, was nur in gutem Zusammenwirken von Kreistag und Landrat gelingen könne. «Insofern darf es zu keiner Blockadepolitik kommen. Es ist zu betonen, dass es sich um das Ergebnis einer demokratischen Wahl handelt. Für die anderen Parteien sollte das Wahlergebnis ein großer Ansporn sein, im politischen Wettstreit überzeugender zu sein.»

Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag die Stichwahl um das Amt des Landrats gegen CDU-Kandidat Jürgen Köpper gewonnen. Es ist das erste kommunale Spitzenamt für die Rechtspartei bundesweit.