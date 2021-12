Landkreis Wunsiedel: Zwei Omikron-Verdachtsfälle

Die Omikron-Variante des Corona-Virus könnte in der Euroherz-Region angekommen sein. Wie das Landratsamt Wunsiedel meldet, warte man gerade auf die Ergebnisse der Sequenzierung zweier positiver Testergebnisse. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich der Verdacht bestätige, heißt es aus dem Landratsamt in Wunsiedel. Omikron-Fälle hat es bereits in dem Landkreisen Bayreuth, Forchheim und Coburg gegeben. Bei den beiden Fällen handle es sich nicht um Reiserückkehrer. Vielmehr ließe sich die Infektionsquelle nicht nachvollziehen. Die Betroffenen wiesen leichte Symptome auf und befinden sich aktuell in Quarantäne. Auch die Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt schon ermittelt. Das Ergebnis soll in wenigen Tagen vorliegen.